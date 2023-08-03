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        Edirne'de hırsızların motosikleti çalma anları güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:19
        Edirne'de hırsızların motosikleti çalma anları güvenlik kamerasında

        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 şüphelinin motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı

        Yeni Mahalle'deki bir apartmanın içerisinde park halinde bulunan motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler yaşları küçük olan hırsızların kimliklerini belirledi.

        Olayla ilgili Ç.A, S.Ç, P.K. ve M.Y. gözaltına alınırken, motosiklet ise polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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