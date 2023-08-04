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        Edirne'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:01
        Edirne'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        EDİRNE (AA) - Edirne'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Atatürk Bulvarı üzerinde İdris Yeşilırmak'a ait çiçekçide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın nedeniyle ahşap çiçekçi dükkanı kullanılamaz hale gelirken yan tarafındaki kent kart yükleme noktası ve büfede ise hasar oluştu.

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