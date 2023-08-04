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        Edirne'de 22 bin 500 dekarlık tarım arazisi kapalı sistemle suya kavuşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:22
        Edirne'de 22 bin 500 dekarlık tarım arazisi kapalı sistemle suya kavuşturuldu

        EDİRNE (AA) - Edirne'de, İl Özel İdaresi tarafından yapılan tarımsal sulama projeleriyle 22 bin 500 dekarlık tarım arazisi kapalı sistemle suya kavuşturuldu.

        Modern sulamayı yaygınlaştırmak ve çiftçilerin kazançlarını artırmak amacıyla İl Özel İdaresi bu yıl, 14 tarımsal sulama projesine yaklaşık 30 milyon liralık bütçe ayırdı.

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve üreticilerle birlikte sulamaya açılan alanda incelemede bulundu.

        Ciğerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımdan elde edilen geliri yükseltmek için sulanabilir tarım arazisi miktarını artırdıklarını söyledi.

        Edirne'nin tarım potansiyeli yüksek bir şehri olduğunu vurgulayan Ciğerci tarımsal sulamanın kent için çok önem arz ettiğini ifade etti.

        İl Özel İdaresi olarak tarımsal sulamaya ayrı bir önem verdiklerini anlatan Ciğerci, şunları kaydetti:

        "Bu yıl gerçekleştirilen 14 projeyle köylerimizde çiftçilerimize 22 bin 500 dekarlık bir sulanabilir alan açmış olacağız. Suyun zayi olmadığı kapalı sistem sulama projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bazı yerlerde açılmış kuyulardan bazı yerlerde ise göletlerden alınan sular kapalı sistemle bağlantı yaparak tarım alanlarını sulamaya açıyoruz. Tarım alanlarının sulamaya açılması ikinci ve alternatif ürünler yetiştirmede çok büyük katkılar sağlıyor. Üreticilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz."

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