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        Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:07
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        Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.00'da araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı.

        Ekipler, araç trafiğine kapandıktan sonra caddede bulunan otomobil ve motosikletleri durdurdu.

        Sürücü ve araç belgelerinin kontrol edildiği denetimde trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik sürücülere para cezası uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi.

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