Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ve DİSK Genel-İş Edirne Şubesi arasında ek protokol imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, sendika yetkilileri ve işçilerin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezinde imza töreni düzenlendi.

        Ek protokol ile vergisi kesilmiş en düşük personel maaşı 15 bin 17 liraya çıkarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduğu belirtti.

        Protokolün hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Eski bir sendikacı olarak emekçimi, çalışanımı, evlatlarımı enflasyona ezdirmem. Bunun için elimden gelen çabayı göstermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        - Trakya Üniversitesi aday öğrencilere tanıtıldı

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) aday öğrencilere yönelik "tanıtım günleri" etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezindeki etkinlikte stantları ziyaret ederek, akademik ve idari personelden bilgi aldı.

        Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, TÜ'nün köklü geçmişi, güçlü alt yapısı ve uzman ekibiyle yeni öğrencilerini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

        Öğrencilerin akredite birimlerde okuma ayrıcalığı yaşayacağını aktaran Tabakoğlu, "Öğrenci odaklı bir üniversitede eğitim alacaklar. Kısacası Trakya Üniversiteli olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Bu nedenle ben aday öğrencilerimizi Trakya Üniversitesi ailesinin birer ferdi olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - BETONART Mimarlık Yaz Okulu'23 sergisi

        Trakya Üniversitesinde BETONART Mimarlık Yaz Okulu'23 sergisi açıldı.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesindeki sergide öğrencilerin yaz okulu sürecinde betondan ürettikleri eserler sergilendi.

        TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu, yaptığı konuşmada, Edirne'de Selimiye Camisi'nin gölgesinde geleceğin mimarlarının yetiştiğin belirtti.

        Öğrencilerin yaz okulunu verimli şekilde geçirdiğini belirten Tabakoğlu, "Siz burada betonun sesini duydunuz, gördünüz, dokundunuz ve kokladınız. Ayrıca biraz önce betondan ürettiğiniz sanatsal ürünleri de gördük. Bu da sizin konuya hakimiyetinizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay da özverili yaz okulunu başarılı şekilde tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!

        Benzer Haberler

        Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de 22 bin 500 dekarlık tarım arazisi kapalı sistemle suya kavuşturul...
        Edirne'de 22 bin 500 dekarlık tarım arazisi kapalı sistemle suya kavuşturul...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        'Kaçak göçmenlere' karşı TIR'lara güvenlik kamerası kurdular
        'Kaçak göçmenlere' karşı TIR'lara güvenlik kamerası kurdular
        Edirne'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de 55 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 55 kaçak göçmen yakalandı