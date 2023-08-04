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        GÜNCELLEME - Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:55
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        GÜNCELLEME - Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de, Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

        Merkeze bağlı Hatip ve Suakacağı köyleri arasında, sınır hattındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sınırın diğer tarafına da sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında 2 dozer ve bir helikopter de görev aldı.

        Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

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