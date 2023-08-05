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        Edirne'de etkili olan aşırı sıcakların ayçiçeğinde verim kaybına neden olacağı öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:00
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        Edirne'de etkili olan aşırı sıcakların ayçiçeğinde verim kaybına neden olacağı öngörülüyor
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan aşırı sıcakların ayçiçeğinde rekolte kaybına neden olması bekleniyor.

        Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, Edirne'de son dönemde etkili olan sıcak havanın ayçiçeğini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklığın, hasadı yaklaşan ayçiçeğinde verimin düşmesine neden olabileceğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

        "Ayçiçeği tam hassas döneminde, verimi belirleyecek kritik periyotlardan geçiyor. Çiçeklerini dökmüş, süt olum devresinde ve dane doldurma periyodunda. Yüzde 30-40 civarında verimin belirlendiği bir durum. Temmuz ayındaki sıcaklar ayçiçeğini çok kötü etkiledi. Çiçekte olanlar yandı, süt olum devresinde olanlar da suyunu kaybetti. Bu dönemin ardından yağış ve serin bir hava beklerken bugünlerde tekrar sıcak hava dalgası geldi. Kuraklık nedeniyle üreticiler buğdayda düşük verim almıştı. Eğer ilerleyen günlerde böyle devam ederse ayçiçeğinde de kötü bir durumla karşılaşabiliriz."

        Kaya, bugünlerde olası yağışların ayçiçeğinin gelişimine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

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