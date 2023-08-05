Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'de cami hazirelerinin aslına uygun onarımları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de cami hazirelerinin aslına uygun onarımları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne'de, Osmanlı'dan kalma Sarıca Paşa ve Hıdırağa camilerinin hazirelerinde bulunan mezar taşları, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında onarımdan geçirildi.

        Kentte Valilik öncülüğünde başlatılan Osmanlı dönemi hazirelerinin (külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlık) ihyasına yönelik düzenlemeler devam ediyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak kırık ve toprak altındaki mezar taşlarını tespit ediyor.

        Hazirelerde yapılan çevre temizliğinin ardından mezar taşları, aslına uygun biçimde onarılıyor.

        Çalışmalar kapsamında Sarıca Paşa ve Hıdırağa camilerinin hazirelerindeki mezar taşları onarımdan geçirildi.

        Kentte geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında belirlenen 41 alandaki onarım faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile

        Benzer Haberler

        Edirne'de etkili olan aşırı sıcakların ayçiçeğinde verim kaybına neden olac...
        Edirne'de etkili olan aşırı sıcakların ayçiçeğinde verim kaybına neden olac...
        GÜNCELLEME - Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü
        Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor
        Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor
        Edirne'nin kısa kısa
        Edirne'nin kısa kısa
        Türkiye- Bulgaristan sınırındaki ormanda yangın
        Türkiye- Bulgaristan sınırındaki ormanda yangın
        Edirne'de 116 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 116 düzensiz göçmen yakalandı