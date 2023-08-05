Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Motosiklet hırsızlığı
Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Muradiye Mahallesi'nde yaşayan A.B, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
A.B, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
- Evden hırsızlık
Keşan'da cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan C.K, cep telefonunun evinden çalındığını fark etti.
C.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.