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        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:11
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        Edirne'de asayiş
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        EDİRNE (AA) - Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Muradiye Mahallesi'nde yaşayan A.B, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        A.B, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Evden hırsızlık

        Keşan'da cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan C.K, cep telefonunun evinden çalındığını fark etti.

        C.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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