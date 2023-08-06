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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:17
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Ö'nün Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgularını gerçekleştirdi.

        Kontrolde 3 ayrı suçtan arandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Büyük Cami Mahallesi'nde yapılan kontrolde de G.F'nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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