Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Ö'nün Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgularını gerçekleştirdi.
Kontrolde 3 ayrı suçtan arandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Büyük Cami Mahallesi'nde yapılan kontrolde de G.F'nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.