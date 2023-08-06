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        Şehit Astsubay Özler için mevlit okutuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:09
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        Şehit Astsubay Özler için mevlit okutuldu
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        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki kışlada askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler için mevlit okutuldu.

        Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, görevli olduğu 54. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda 25 Temmuz'da meydana gelen kaza sonrası şehit olan Özler için mevlit programı düzenlendi.

        Merkez Yeni Cami'de cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

        Duanın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Programa, İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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