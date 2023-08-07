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        Edirne'den kısa kısa

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:06
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        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanan akademik personel için tören düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Balkan Kongre Merkezindeki törende katılımcı, şeffaf, sürdürülebilir, kurumsallaşmayı ve ortak aklı esas alan, kişisel ve akademik gelişimi destekleyen, insan odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirtti.

        Birlikte güzel işler başardıklarını aktaran Tabakoğlu, "Aynı zamanda marka üniversite ve uluslararasılaşma vizyonuyla hareket eden kalite ve akreditasyon çalışmalarını önceliklendiren, yerel ve bölgesel ekonomiyi destekleyen, şehrin ve bölgenin değerlerine sahip çıkan, sanayi başta olmak üzere tüm paydaşlarla iş birliği odaklı, milli ve manevi değerlere saygılı bir yönetimiz. Bundan sonra da üniversitemizi daha ileri noktalara taşımak adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından akademisyenlere belgeleri verildi.

        Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu ile akademisyenler katıldı.

        - Rektör Tabakoğlu, şair olan öğrencisini misafir etti

        Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel Kültür Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi ve şair Mücahit Yaz'ı ağırladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yaz ziyarette ilk şiir kitabı "Yalnızlığın Kalabalığı" adlı eserini Tabakoğlu'na takdim etti.

        Tabakoğlu, üniversitelerin en önemli değerinin öğrenciler olduğunu belirterek, kitap takdimi ve ziyaret için teşekkür etti.

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