Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 5 gün önce İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı şekilde Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ö ve A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de rüzgar ve yağmur etkili oldu; ağaçlar devrildi
        Edirne'de rüzgar ve yağmur etkili oldu; ağaçlar devrildi