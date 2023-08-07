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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Edirne'de milli sporcularla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:54
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Edirne'de milli sporcularla bir araya geldi
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        EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

        Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde milli sporcular ve il müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde Türkiye Yüzyılı'nı "sporun yüzyılı olarak" ifade ettiğini söyledi.

        Türkiye Yüzyılı kapsamında çalışmalara hız vereceklerini belirten Eminoğlu, "Özellikle gençlik çalışmaları konusunda gençlerimize dokunma, onlara temas etme onları yeni Türkiye Yüzyılı'na hazırlayabilme noktasında elimizden geleni yapacağız. Olimpiyatlarda güzel bir başarı elde edilmişti. Avrupa oyunlarında en son geçtiğimiz ay 40'a yakın madalya alındı." dedi.

        Yaz sezonunda devam eden Avrupa Oyunları'nda birçok sporcunun altın madalya almaya devam ettiğini anlatan Eminoğlu, dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un da başarısıyla gururlandırdığını dile getirdi.

        Eminoğlu, sporcuların madalyalar alması ve başarılı olmasının, yapılan yatırımların geri dönüşümünü gösterdiğini vurguladı.

        Ziyarette, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da yer aldı.

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