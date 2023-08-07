EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadyumu Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Tunus, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan 153 sporcu katıldı.

Turnuvada Azerbaycanlı sporcu Aliyev Elnur birinci, Turan Asım ikinci, Yıldız Serdar Murat ise üçüncü oldu.

Çeşitli kategorilerde başarılı olan sporculara toplam 60 bin liralık ödül verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Gülmez, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Turnuva birincisi Elnur ise Azerbaycan'dan gelerek birinci olduğu için çok mutlu olduğunu anlattı.

Daha önce de aynı turnuvaya katıldığını anlatan Elnur, "Kardeş ülkeden gelerek derecek aldım. Çok güzel bir duygu. Kelimelerle ifade edemiyorum." dedi.

Ödül törenine Keşan Belediyesi Başkan Vekili Yakup Balcı, Türkiye Satranç Federasyonu Edirne Temsilcisi Umut Güney ve sporcuların aileleri katıldı.

- İpsala'da Atatürk İlkokulu inşaatına başlanacak

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Atatürk İlkokulu inşaatına başlanacağını bildirdi.

Sevgili, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından İpsala'nın Bozkurt Mahallesi'ne yapılacak 8 derslikli Atatürk İlkokulu'nun inşaatının başlayacağını belirtti.

Okulun İpsala Eski Devlet Hastanesi yerine yapılacağını aktaran Sevgili, "Yeni bina yapım ihalesi sonuçlandı. Yakın zamanda yapımına başlanacaktır. TOBB'un destekleriyle yapılacak yeni okul binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.