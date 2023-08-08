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        Edirne'de yatırımlar devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:59
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        Edirne'de yatırımlar devam ediyor
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        EDİRNE (AA) - Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kent genelinde üstyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Ciğerci, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ile ilçede yapımı devam eden hükümet konağı şantiyesini ziyaret etti.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Ciğerci, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Kent genelinde birçok projenin yürütüldüğünü anlatan Ciğerci, şunları kaydetti:

        "Havsa Hükümet Konağı 3 bin 300 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşuyor. Bunun yanında Keşan ve Enez ilçelerindeki hükümet konaklarının ihale süreçleri devam ediyor. Keşan'da ilçe jandarma komutanlığı yapımı için inşaat çalışmalarına başlandı. Kapıkule Sınır Kapısı'na modern bir jandarma karakolu kazandırıyoruz. Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın zemin etüt çalışmaları sürüyor ve ihale sürecinin ardından yapımına başlanacak. Okullarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi konakların restorasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor, bu aşamada İlhan Koman Konağı'nın restorasyonunu gerçekleştireceğiz."

        Ciğerci, il merkezi ve ilçelerde devam eden çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

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