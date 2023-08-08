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        Edirne'de panelvan ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:12
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        Edirne'de panelvan ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de panelvan ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        T.G. idaresindeki 59 AAP 142 plakalı panelvan ile E.İ. yönetimindeki 22 ABP 535 plakalı otomobil Şükrüpaşa Mahallesi'nde çarpıştı. Panelvan yol kenarındaki trafo binasına çarparak durabildi.

        Kazada panelvanda yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı.

        Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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