AK Parti Edirne İl Başkanı İba, yangında iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 4 Ağustos'taki yangında iş yeri zarar gören esnafla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İba, Atatürk Bulvarı'nda yangın nedeniyle hasar gören büfe ve çiçekçi dükkanının işletmecileriyle görüştü.

İba, burada yaptığı konuşmada, her zaman yanlarında ve destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İba, "Edirne için hep birlikte" sloganıyla kentteki iş insanlarını ziyaret etmeye devam ettiklerini anlattı.

Yangının yaşandığı hafta Edirne'de olmadığını fakat işletme sahipleriyle telefonda görüştüğünü belirten İba, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen esnaflarımızı Edirne'ye dönünce görüşmek, ziyaret etmek istedim. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür cana gelen bir zarar yok, mal kaybı var. Biz de üzerimize düşen bir sorumluluk varsa hazırız demeye geldik kardeşlerimize. Allah beterinden korusun bir daha yaşatmasın. Buradaki dükkanlar Edirne'ye hemhal olmuş işletmeler. Edirne'yle anılan esnaf kardeşlerimizin değerlerini yaşatmak ve yanlarında olmak için buradayız."

İba, göreve geldiği yıldan beri Edirne için mücadele ettiğini vurgulayarak yaz boyunca esnaf ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.