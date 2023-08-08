Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, yangında iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, yangında iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 4 Ağustos'taki yangında iş yeri zarar gören esnafla bir araya geldi.

        İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İba, Atatürk Bulvarı'nda yangın nedeniyle hasar gören büfe ve çiçekçi dükkanının işletmecileriyle görüştü.

        İba, burada yaptığı konuşmada, her zaman yanlarında ve destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

        Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İba, "Edirne için hep birlikte" sloganıyla kentteki iş insanlarını ziyaret etmeye devam ettiklerini anlattı.

        Yangının yaşandığı hafta Edirne'de olmadığını fakat işletme sahipleriyle telefonda görüştüğünü belirten İba, şunları kaydetti:

        "Yangından etkilenen esnaflarımızı Edirne'ye dönünce görüşmek, ziyaret etmek istedim. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür cana gelen bir zarar yok, mal kaybı var. Biz de üzerimize düşen bir sorumluluk varsa hazırız demeye geldik kardeşlerimize. Allah beterinden korusun bir daha yaşatmasın. Buradaki dükkanlar Edirne'ye hemhal olmuş işletmeler. Edirne'yle anılan esnaf kardeşlerimizin değerlerini yaşatmak ve yanlarında olmak için buradayız."

        İba, göreve geldiği yıldan beri Edirne için mücadele ettiğini vurgulayarak yaz boyunca esnaf ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Apartmanda balkon aralığına düşen kedi, 2 saatte kurtarıldı
        Apartmanda balkon aralığına düşen kedi, 2 saatte kurtarıldı
        Edirne'de apartmanın beşinci katında mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Edirne'de apartmanın beşinci katında mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Edirne'deki tesiste günde 40 bin metreküp atık suyu arıtılıyor
        Edirne'deki tesiste günde 40 bin metreküp atık suyu arıtılıyor
        Edirne'de panelvan ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Edirne'de panelvan ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası