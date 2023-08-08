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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:49
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        EDİRNE (AA) - Keşanspor'un eski futbolcularından Aytaç Cinci anısına futbol turnuvası düzenlenecek.

        Aytaç Cinci Anma ve Dostluk Turnuvası'na başvurular 10 Ağustos'a kadar Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yapılabilecek.

        Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'nda 15 Ağustos'ta başlayacak turnuvada, veteran takımlar mücadele edecek.

        - Dünya Kediler Günü

        Keşan'da, Dünya Kediler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Keşan Belediyesi ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde, kedilerin beslenmesine katkıda bulunmaları amacıyla hayvansever vatandaşlara su kabı ve mama dağıtıldı.

        Belediye Başkanvekili Nehir Gergin, farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalar yaptıklarını aktaran Gergin, "Etkinlikte çocuklarımız için maskelerimiz, kedilerimiz için mama ve su kaplarımız var. Son derece önemli ve gelecek yıllarda daha da büyümesi gereken bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

        KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci ise sokakta yaşayan hayvanlar için vatandaşların evlerinin önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istedi.

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