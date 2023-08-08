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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:16
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de altyapı çalışmaları kapsamında yol trafiğe kapatılacak.

        Edirne Belediyesi Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Saraçlar Caddesi Kavşağı-Eski Cami Kavşağı istikametinde yer alan yolun 10 Ağustos Perşembe gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılacağı belirtildi.

        Çalışmalar esnasında trafiğin Eski Cami Kavşağı-Saraçlar Caddesi Kavşağı istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Saraçlar Caddesi Kavşağı-Eski Cami Kavşağı istikametinde yer alan yol trafiğe kapatılacaktır. Hükümet Caddesi (Edirne Valiliği) istikametinden, Saraçlar Caddesi istikametine ilerleyen araçlar için mecburi yön Atatürk Bulvarı (D-100) istikametinden Maarif Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Gazimihal Köprüsü istikametinde olacaktır.

        Saraçlar Caddesi-Ayşekadın istikametine gidecek sürücülerin alternatif yollar aracılığı ile Güney ve Kuzey Çevre Yollarını kullanmaları önemle rica olunur."

        - Saros Körfezi'nde windsurf eğitimleri sürüyor

        Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü windsurf eğitimlerine devam ediyor.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, gençlerin orta ve ileri seviye windsurf eğitimi aldığı belirtildi.

        Spora ve sporcuya destek verildiği aktarılan açıklamada, eğitimlerin yaz sezonunun sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

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