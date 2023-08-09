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        Keşan'da sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği borsada işlem gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:22
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        Keşan'da sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği borsada işlem gördü
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        EDİRNE (AA) - Keşan'da sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği Keşan Ticaret Borsası'nda satıldı.

        Borsadaki salon satışında kilogramı 12 liradan açık artırmaya sunulan ayçiçeği 24 lira 50 kuruştan işlem gördü.

        Boztepe köyünden üretici İlyas Tuna'nın getirdiği 1 ton ayçiçeği bir tarım şirketi tarafından satın alındı.

        Keşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Salon satışına Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Göksel Bilgin ile tüccarlar katıldı.

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