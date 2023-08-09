Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'den asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Uzunköprü'de evinden eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Mescit Mahallesi'nde yaşayan E.K, evinin kontrol ettiğinde kapının kırılmış ve bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti.

        E.K, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.Y'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 18 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'de cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan K.K, cep telefonunun evinden çalındığını fark etti.

        K.K, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Keşan'da sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği borsada işlem gördü
        Keşan'da sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği borsada işlem gördü
        Edirne'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Edirne'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Anız yangını, düğün alanına sıçramadan söndürüldü
        Anız yangını, düğün alanına sıçramadan söndürüldü
        Meriç Nehri üstünde hidroelektrik santrali arızasına soruşturma
        Meriç Nehri üstünde hidroelektrik santrali arızasına soruşturma
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa