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        Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi ödüle layık görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:35
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        Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi ödüle layık görüldü
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        EDİRNE (AA) - Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi, Dr. Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödülleri'ne layık görüldü.

        Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Dr. Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödülleri sahiplerini buldu.

        Törene üniversiteyi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gastronomi alanının saygın ödüllerinden birini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Müzede imaret geleneğinin yaşatıldığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Türk imaret geleneğini ve yemek kültürünü en güzel şekilde yansıtan Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi'nin, gastronomi alanının saygın ödüllerinden biri olan Dr. Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödülü'nü kazanması çok anlamlı. Yaşayan müze konsepti ile tarihimizin ve kültürümüzün tüm güzelliklerini ve inceliklerini yaşatmaya devam edeceğiz."

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