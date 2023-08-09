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        Edirne'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:40
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        Edirne'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 3 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 5 oyun konsolu, 20 oyun konsolu kolu, 190 paket sigara, cep telefonu, 180 litre kaçak içki, 576 havai fişek, 11 valiz içerisinde 884 giysi, 100 elektronik sigara ve 10 paket kaçak çay ele geçirildi.

        Operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

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