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        Uzunköprü'deki Kırkavak Deresi'nde kirlilik oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:49
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        Uzunköprü'deki Kırkavak Deresi'nde kirlilik oluştu
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        EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesindeki Kırkavak Deresi'nde kirlilik oluştu.

        Mescit, Kavak, Muradiye, Atatürk ve Maraşal Fevzi Çakmak mahallerinden geçen derenin bazı bölümleri yosunla kaplandı.

        Su seviyesi düşük olan derede biriken çöpler de kirlilik oluşturdu.

        Edirne İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin uzun süredir temizlenmediğini iddia etti.

        Çöplerin birikmesi nedeniyle kötü kokunun oluştuğunu ve vatandaşların bundan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Akbulut, Uzunköprü Belediyesi'nin derede oluşan kirlilikle ilgili çalışma başlatması gerektiğini kaydetti.

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