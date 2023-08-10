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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:42
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 4 zanlı gözaltına alındı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Zanlılardan birinin FETÖ, 3'ünün PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

        Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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