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        Edirne'de altyapı çalışması tamamlanan yollar asfaltlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:04
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        Edirne'de altyapı çalışması tamamlanan yollar asfaltlanıyor
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        EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışması tamamlanan yolların asfaltlandığını bildirdi.

        Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Günlük 3 bin metrekarelik asfalt serimi yapıldığını aktaran Gürkan, ekiplerin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki çalışmalarında sona geldiğini ifade etti.

        Ekiplere teşekkür eden Gürkan, şunları kaydetti:

        "Edirne’mizin altyapı üstyapı sorunu uzun süredir var. Bu sorunları gidermek için tüm imkansızlara rağmen gece gündüz, sıcak soğuk demeden çalışıyoruz. Böyle güzel yürekli insanlarımız mutlu olsun diye, çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Yıldırım Hacı Sarraf Mahallemizde vatandaşımızın deyimiyle, otoban gibi yaptık. Çok mutluyuz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

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