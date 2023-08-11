Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de aralarında birinin göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili operasyonlarını sürdürüyor.
Polis ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda, aralarında birinin göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız silah, çok sayıda fişek, tel kesme makası ve bir miktar para ele geçirildi.
Göçmen kaçakçısı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.