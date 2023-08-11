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        Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 10 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:38
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        Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 10 kişi yakalandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri bazı ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Zanlılar S.K, U.K, Ş.K, A.C.K, A.G, A.Ö, R.K, A.A, T.E. ve H.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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