Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de ruhsatsız tabanca 3 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Y'yi 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Bisiklet hırsızlığı
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
1. Murat Mahallesi'nde yaşayan N.D, evinin önünde bulunan bisikletinin çalındığını fark etti.
N.D, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- İş yerinden hırsızlık
Edirne'de müzik aletleri çalınan kişi polise başvurdu.
Yeni İmaret Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda müzisyen olarak çalışan U.Ç, müzik aletlerinin çalındığını fark etti.
U.Ç, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.