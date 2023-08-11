EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.
İpsala Belediye Başkanlığı ile İlçe Müftülüğünce düzenlenen proğramda öğrenciler Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi camileri ziyaret etti.
Program, 2. Bayezid Külliyesinin gezilmesi ile sona erdi.
- Muharrem ayı
Esetçe Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Belediye binası önünde düzenlenen programına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Deniz, tüm vatandaşların muharrem ayını kutlayıp, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.