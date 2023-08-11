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        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:58
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        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Suriye, Cezayir ve Fas uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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