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        Edirne'de "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:25
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        Edirne'de "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure dağıtıldı
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        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağı olarak düzenlenen alanda pişirilen aşure, cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi.

        Osmanlı döneminde "Aşçı Yahya Baba" olarak bilinen ve bereketlendirdiği yemeklerinin artanıyla balıkları besleyen aşçının geleneği, Trakya Üniversitesince sürdürülüyor.

        Muharrem ayı dolasıyla, müzenin bulunduğu Yeni İmaret Mahallesi’nde yaşayan kadınlarca kent sakinlerinin yardımlarıyla temin edilen malzemeler kullanılarak büyük bir kazanda aşure pişirildi.

        Cuma namazı çıkışında Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık ve Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Pehlivancık, gazetecilere yaptığı açıklamada, külliyede Aşçı Yahya Baba'nın geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

        Edirnelilerin katkılarıyla aşurenin hazırlandığını belirten Pehlivancık, "Hayır sahiplerinin erzak yardımlarıyla buradaki etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Muharrem ayı dolayısıyla da aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Aşure bizim kültürümüzü yansıtan farklı lezzetlerin buluştuğu bir tat. Yaklaşık 1500 kişilik aşure hazırlandı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar sırada, hafta sonu külliyemizi ziyaret gelenlere de aşure ikramımız olacak." diye konuştu.

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