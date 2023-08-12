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        Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 09:48
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        Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar sürüyor
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        EDİRNE (AA) - Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor.

        Yapımına Haziran 2019'da başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 65'i geçti, yaklaşık 80 kilometrelik ray serildi.

        Çift hatlı projede 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunuyor.

        Projenin Edirne kent merkezindeki çalışmaları kapsamında ekipler, viyadük inşasını sürdürüyor.

        Tunca Nehri'nin kenarına yapılan 680 metre uzunluğundaki viyadüğün gelecek aylarda tamamlanması planlanıyor.

        - Seyahat süreleri kısalacak

        Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süreleri yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük trenleri için de 8 saatten 3,5 saate inecek.

        Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

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