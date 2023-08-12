Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Uzunköprü'de iş yerinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.
Rızaefendi Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden A.B, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.
A.B, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ç.A'yı Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.H.Ö'yü Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.