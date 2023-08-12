Edirne'de altyapı çalışmaları devam ediyor

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, kentte içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu toplama hatlarının yenilendiğini belirtti.

Altyapı çalışmalarının yüzde 69,29'unun tamamlandığını aktaran Gürkan, Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmalar kapsamında Saraçlar Caddesi ve Eski Cami Kavşağı arasındaki yolun tek taraflı olarak trafiğe kapatıldığını ifade etti.

Kente sağlıklı bir altyapı kazandırmak için çalıştıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Edirnelileri daha iyi yaşam şartlarına kavuşturabilmek için bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek zorundayız. Bizim bütün mücadelemiz Edirne'mizi asbest borulardan kurtarmak için. Bizim bütün mücadelemiz kentimize sağlıklı bir altyapı kazandırabilmek için. Edirnelilerin rahatı, konforu, huzuru ve geleceği için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."