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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:54
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Zehin ve Ciğerci, Karaburun'a görevinde başarı diledi.

        - Başarılı öğrencilere altın hediye edildi

        Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçedeki Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak ve öğrenciler, Ormankıran'ı ziyaret etti.

        Ormankıran, öğrencileri tebrik ederek altın hediye etti.

        Camilerdeki kursların önemli olduğunu belirten Ormankıran, "Öğrencilerin okullarımızdaki eğitim öğretim ile birlikte dini eğitim de almaları güzel bir şey. Bizler çocuklarımızın ülkelerine ve ailelerine hayırlı evlatlar olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Köylerdeki yol çalışmaları

        Edirne İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Meriç ilçesine bağlı Kavaklı, Karahamza, Umurca, Alibey ve Nasuhbey köylerinde çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalar kapsamında 4,8 kilometrelik asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.

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