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        Edirne'de parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:18
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        Edirne'de parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlendirildi
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        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki ücretsiz çeşme, su israfının önlenmesi amacıyla otomat takılarak sembolik olarak ücretlendirildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin yararlandığı Su Parkı'ndaki çeşmenin son dönemde şehir dışından tanker ve bidonlarla gelenler tarafından yoğun olarak kullanıldığı, ilçe halkının çeşmeden su almakta zorlandığı belirtildi.

        Ticari işletmelerin su israfının önüne geçmek için çeşmenin, 1 lira karşılığında 5 litre su verecek şekilde ücretlendirildiği belirtilen açıklamada, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için kullanılacağı kaydedildi.

        Su israfına yönelik çalışmaların süreceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Açıldığı günden bu yana vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan ve büyük bir ilgi gören Su Parkı'mız, halkımıza hizmet etti. Fakat şehrimizin bazı noktalarında rastladığımız su israfı görüntülerine maalesef Su Parkı'nda da rastladık. Özellikle son zamanlarda çeşmeden alınan suyla arabaların yıkandığı şikayetleri geldiği gibi, onlarca bidon su alınarak ticari amaçla kullanıldığını da öğrendik.

        Tankerlerle su alınarak taşındığını ve suyun ticari amaç için israf edildiğini tespit ettik. Bu noktada, gereken önlemleri almak için suyu ücretli yapma kararı aldık. Bu ücreti sembolik olarak 1 lira ile sınırladık. Kar etme amacımız yoktur, uygulama tamamen suyun kötüye kullanımını önlemek içindir. Çeşmemizden toplanan geliri de Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim desteği olarak aktaracağız."

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