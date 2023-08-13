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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 10:33
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        EDİRNE (AA) - Keşan'da çocuk ve yetişkinler "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle yüzme öğreniyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kursiyerlerle bir araya geldi.

        Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen yüzme havuzuna ilginin günden güne büyüdüğünü söyledi.

        Yüzme seferberliğinde 7'den 70'e katılımla kursiyer sayısının bir yılda 15 bini geçtiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Keşan'ımıza yapılan bu yatırım için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba'ya, AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç'a, Cumhur İttifakımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz."

        - Helvacıoğlu, spor yapan vatandaşlarla buluştu

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Atatürk Stadyumu'nda spor yapan vatandaşlarla buluştu.

        Helvacıoğlu, tesislerdeki vatandaşlarla sohbet etti ve önerileri dinledi.

        Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, her şeyden kıymetli olan sağlık için sporun şart olduğunu söyledi.

        Vatandaşların yenilenen stadyumda rahatça spor yaptığını belirten Helvacıoğlu, "Çocuklarımız ve ailelerimizin her daim tercihi olan stadyumumuzda, spor yapan komşularımızla buluştuk. Sporu ve sporcusunu seven bir belediye olarak sizin için ve sağlığınız işin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Kırkavak Deresi'nde temizlik çalışması

        Uzunköprü ilçesinde kirlilik oluşan Kırkavak Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Uzunköprü Belediyesi ekipleri paletli ekskavatör ve kepçe ile dere yatağında çalışma yaptı.

        Derede biriken çöpler, ağaç dalları ve su seviyesi düşmesi nedeniyle bazı bölümlerde oluşan yosun tabakası toplandı.

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