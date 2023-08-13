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        Gezgin arıcılar aşırı sıcaklar nedeniyle Edirne'de bu sezon umduğunu bulamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 12:08
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        Gezgin arıcılar aşırı sıcaklar nedeniyle Edirne'de bu sezon umduğunu bulamadı
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        EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'ye gelen gezgin arıcılar, aşırı sıcaklar, kuraklık ve ayçiçeğinin çabuk çiçek dökmesi gibi nedenlerle bu sezon beklediği verimi alamadı.

        Muğla'nın Milas ilçesinden 25 Nisan'da 300 kovanla Lalapaşa'nın Çömlek köyüne gelen arıcı Ali İhsan Özer, AA muhabirine, bu sene verimin düşük olduğunu söyledi.

        Bu sezon kuraklığın etkili olduğunu belirten Özer, "Kuraklığın arkasından etkili olan yağışların verimi daha da kötü etkilediğini düşünüyorum. Normalde her kovandan bir teneke ya da 3 kovandan 2 teneke bal alıyorduk. Bu sene 3-4 kovandan bir teneke alabildik. Ben 13 yıldır bu köye geliyorum. En bozuk yıl bu yıl diyebilirim." dedi.

        Özer, ayçiçeklerinin açtığı zaman güzel göründüğünü, daha sonra yağışlar ve ardından etkili olan sıcaklar nedeniyle kısa süre çiçek döktüğünü dile getirdi.

        Milas'tan gelen arıcı Erbil Çukur da Çömlek köyüne 3 yıldır geldiğini, bu yıl verimin geçen yıllara göre yarı yarıya düşük olduğunu kaydetti.

        Aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeklerinin çabuk çiçek döktüğünü ifade eden Çukur, "Arılarımızı buradan Tekirdağ tarafına götürecektik ama hiçbir yerde ayçiçeği kalmadı. Bundan sonra memlekete gideceğiz. Bu sezon 150 kovan arıdan 40 teneke bal aldım." diye konuştu.

        Edirne Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu ise "Kış çok kurak geçti, kışın hiç yağış almadık. Kış kurak olduğu için bitki de olmadı, arılar da gelişemedi. Hepsi birbirini zincirleme olarak etkiliyor." dedi.

        Yaz mevsiminin aşırı sıcak ve kurak geçmesinin arıları ve arıların önemli polen ve nektar kaynaklarından ayçiçeğini de olumsuz etkilendiğini belirten Altınordu, "Ayçiçeğinin ömrü çok kısa sürdü. Bakıyorsunuz tarla çiçek açıyor, 3-4 gün sonra çiçekler dökülüyor. Kışı geçirecek kadar bal biriktiremeyen koloniler var. Bal verimi de çok kötü." ifadelerini kullandı.

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