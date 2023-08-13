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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 13:53
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        EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Nehri'ne yapılan seti inceledi.

        Sevgili ve beraberindeki heyet setin bulunduğu alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Sevgili burada yaptığı konuşmada, nehirden tarımsal sulama amacıyla yararlanıldığını belirtti.

        Deniz suyunun nehre karışmasını engellemek için set yapıldığını anlatan Sevgili, şunları kaydetti:

        "Meriç Nehri debisinin düşmesiyle deniz suyunun nehre karışması tehlikesine karşı yapılan set çiftçilerimiz için çok büyük bir öneme sahip oldu. Kuraklık riskine karşı İpsala ilçesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum."

        - Havsa Kent Meydanı'nda çalışmalar sürüyor

        Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kent meydanında devam eden çalışmaları inceledi.

        İşçilerle sohbet eden Balkan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Balkan, Havsa halkı için en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Çalışmaların ay sonunda yapılması planlanan Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Balkan, ilçedeki düzenlemeleri vatandaşların önerilerini dinleyerek gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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