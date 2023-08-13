Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu​​​​​​​ ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir panelvanı Edirne gişelerinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, valizlere yerleştirilmiş 72 paket içerisinde 72 kilogram sentetik uyuşturucu​​​​​​​ ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Gezgin arıcılar aşırı sıcaklar nedeniyle Edirne'de bu sezon umduğunu bulama...
        Gezgin arıcılar aşırı sıcaklar nedeniyle Edirne'de bu sezon umduğunu bulama...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Edirne'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
        Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'de parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlen...
        Edirne'de parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlen...