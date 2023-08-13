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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 15:58
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        Edirne'de asayiş
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        EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri 2 şüpheliyi durdurdu.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 11 fişek ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        - Evinin önünden elektrikli bisikleti çalındı

        Edirne'de elektrikli bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        1. Murat Mahallesi'nde yaşayan N.D, evinin önünde bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        N.D. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        - Ekipmanları çalınan müzisyen şikayette bulundu

        Edirne'de ekipmanları çalınan müzisyen polise başvurdu.

        Kentteki bir restoranda müzisyenlik yapan U.Ç, Yeniimaret Mahallesi'ndeki evine geldiğinde taşıma çantaları ile 2 mikrofon, 2 ışık robotu ve 2 telsiz mikrofonun yerine olmadığını fark etti.

        U.Ç. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

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