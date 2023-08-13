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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 17:11
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'de Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler için program düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, Hacıköy Camisi'ndeki programda, öğrencilerin kurslarda dini bilgiler ve İslam'ın güzel ahlakını öğrendiğini söyledi.

        Öğrencilerin 6 hafta boyunca eğitim aldığını dile getiren Bayraktar, ailelere de teşekkür etti.

        Programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve şiirler okundu.

        Kursu tamamlayan 40 öğrenciye belge verildi.

        - Aşure ikramı

        İpsala Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla ilçede aşure dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve belediye çalışanları, kurumları ziyaret ederek çalışanlara ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        İlçedeki camilerde de aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

        - Helvacıoğlu, müzeyi inceledi

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi'nde incelemede bulundu.

        Helvacıoğlu, pazar günü olmasına rağmen çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirtti.

        Müze bahçesinin ilçenin ikinci meydanı olacağını aktaran Helvacıoğlu, bahçenin Hastane Caddesi ile birleşip bütün hale geleceğini kaydetti.

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