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        Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:38
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        Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Pajo, askeri törenle toprağa verildi.

        Rahatsızlığının ardından kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Pajo için Lala Şahin Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

        Cenaze namazı ve törenin ardından Pajo'nun cenazesi, Buçuktepe Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Pajo'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İl Başkanı Aydın Bildiş, Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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