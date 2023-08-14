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        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:36
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        Edirne'de asayiş
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        EDİRNE (AA) - Uzunköprü'de evinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Atatürk Mahallesi'nde yaşayan N.Ş, evini kontrol ettiğinde kapının kırıldığını ve bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

        N.Ş, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Otomobilden hırsızlık

        Uzunköprü'de otomobilinin aküsü çalınan kişi polise başvurdu.

        Halise Hatun Mahallesi'nde yaşayan T.Y, evinin yakınına park ettiği otomobilinin aküsünün çalındığını fark etti.

        T.Y, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.K'yı Sabuni Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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