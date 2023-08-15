Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tava ciğerinin lezzet ortağı "Karaağaç biberi"ni kurutma mesaisi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tava ciğerinin lezzet ortağı "Karaağaç biberi"ni kurutma mesaisi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin garnitürü acılığı ve lezzetiyle meşhur Karaağaç biberinin kurutma mesaisi başladı.

        Karaağaç Mahallesi'nde bu yıl mayıs ayında toprakla buluşan fideler, zahmetli bir bakım sürecinin ardından olgunlaşarak mahsul verdi.

        Tarladan toplanan biberler, iplere dizilerek üreticiler tarafından oluşturulan alanlarda gölgede kurutuluyor.

        Kurutulan biberler, restoranlarda tava ciğeriyle birlikte servis ediliyor.

        Biber üreticisi Tunahan Ule, AA muhabirine, bu yıl 97 dönüm alanda tescilli Karaağaç biberi yetiştirdiklerini söyledi.

        Dedelerinden kalma ata tohumu kullandıklarını belirten Ule, "15 Mayıs'ta diktiğimiz biberleri 16 Temmuz'da toplamaya başladık. 20 Temmuz'da da evimizin bahçesindeki kurutma tesisimize biberlerimizi asarak kurutmaya başladık. Çok meşakkatli zor bir iş. Dikiyoruz, çapalıyoruz, topluyoruz, iğneyle ipe dizip kurutuyoruz." diye konuştu.

        Ule, bu sene 20 Temmuz'da astıkları ilk mahsul biberlerin 1 Eylül'de kuruyacağını dile getirdi.

        Yazın 1,5 ay olan kuruma süresinin, sonbaharda 3 aya çıktığını ifade eden Ule, "Bir ton yaş biberden 70 kilo kuru biber elde ediyoruz. Bu sene bir kilo kuru biberin fiyatı 900 lira. Bu biber tava ciğerin yol arkadaşıdır. Ciğerciler, çorbacılar tercih ediyor. Edirne dışına da satıyoruz. Biberin en büyük özelliği ince kabuklu olmasıdır. İnce kabuklu olmazsa biber kesinlikle kurumaz. Bu sene 250 ton biber yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Ule, temmuz ayında başladıkları kurutma işleminin Kasım'a kadar devam edeceğini, tarladan toplayacakları son kırmızı biberlerle acı sos yapacaklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Gedson attı, Kartal kazandı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa