Tava ciğerinin lezzet ortağı "Karaağaç biberi"ni kurutma mesaisi başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin garnitürü acılığı ve lezzetiyle meşhur Karaağaç biberinin kurutma mesaisi başladı.

Karaağaç Mahallesi'nde bu yıl mayıs ayında toprakla buluşan fideler, zahmetli bir bakım sürecinin ardından olgunlaşarak mahsul verdi.

Tarladan toplanan biberler, iplere dizilerek üreticiler tarafından oluşturulan alanlarda gölgede kurutuluyor.

Kurutulan biberler, restoranlarda tava ciğeriyle birlikte servis ediliyor.

Biber üreticisi Tunahan Ule, AA muhabirine, bu yıl 97 dönüm alanda tescilli Karaağaç biberi yetiştirdiklerini söyledi.

Dedelerinden kalma ata tohumu kullandıklarını belirten Ule, "15 Mayıs'ta diktiğimiz biberleri 16 Temmuz'da toplamaya başladık. 20 Temmuz'da da evimizin bahçesindeki kurutma tesisimize biberlerimizi asarak kurutmaya başladık. Çok meşakkatli zor bir iş. Dikiyoruz, çapalıyoruz, topluyoruz, iğneyle ipe dizip kurutuyoruz." diye konuştu.

Ule, bu sene 20 Temmuz'da astıkları ilk mahsul biberlerin 1 Eylül'de kuruyacağını dile getirdi.

Yazın 1,5 ay olan kuruma süresinin, sonbaharda 3 aya çıktığını ifade eden Ule, "Bir ton yaş biberden 70 kilo kuru biber elde ediyoruz. Bu sene bir kilo kuru biberin fiyatı 900 lira. Bu biber tava ciğerin yol arkadaşıdır. Ciğerciler, çorbacılar tercih ediyor. Edirne dışına da satıyoruz. Biberin en büyük özelliği ince kabuklu olmasıdır. İnce kabuklu olmazsa biber kesinlikle kurumaz. Bu sene 250 ton biber yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Ule, temmuz ayında başladıkları kurutma işleminin Kasım'a kadar devam edeceğini, tarladan toplayacakları son kırmızı biberlerle acı sos yapacaklarını kaydetti.