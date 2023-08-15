TÜ Rektörü Tabakoğlu Bakan Yardımcılarını ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bakan Yardımcılarına ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eski Edirne Valisi, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret eden Tabakoğlu, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırbıyık ile Edirne Valiliği döneminde uyum içinde çok güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Tabakoğlu, "Birlikte birçok projeye imza attık. Bu anlamda kendisine şükranlarımı sunuyorum. Trakya Üniversitesi sağlık konusunda sadece Edirne'ye değil bölgeye hizmet eden bir üniversite. Üniversitemizin sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve halkın daha iyi sağlık hizmetlerine erişimi için Bakan Yardımcımız Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın desteği bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Rektör Tabakoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu'nu da makamında ziyaret etti.

Hatipoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Tabakoğlu, üniversitenin projeleri ve mali yapı hakkında da bilgi aktardı.

Hatipoğlu ise TÜ'nün bölgenin önemli bir gücü olduğunu ve bölgeye değer kattığını belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nu ziyaret eden Tabakoğlu, Eminoğlu'na görevinin hayırlı olmasını diledi.

Tabakoğlu ve Eminoğlu, ziyarette üniversitedeki öğrenci faaliyetleri, sportif etkinlikler ve gençlik hizmetleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Trakya Üniversitesinin ortak yapabileceği projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da yer aldı.