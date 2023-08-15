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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:39
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        EDİRNE (AA) - Keşan Belediyespor Karate Takımı, "4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası"nda dereceler elde etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Belediyespor Karate Takımı 11-13 Ağustos'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası"na katıldı.

        Kulübün antrenörü Hamdi Çevik, 55 yaş üzeri veteranlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalya alırken, antrenör ve aktif sporcu Meltem Şahin de 2005 ve üstü büyük bayanlar kategorisinde 5. oldu.

        - Edirne en çok göç alan iller arasında 44. sırada

        Edirne en çok göç alan iller arasında 44. sırada yer aldı.

        Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, 2022 yılı "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.

        Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il oldu. En az göç alan iller ise sırasıyla 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis oldu.

        Edirne, 19 bin 699 kişi ile en çok göç alan iller arasında 44. sırada yer aldı. Edirne'de net göç 3 bin 502, net göç hızı binde 8,5 oldu.

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