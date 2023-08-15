Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yaşam Gordion UNESCO'ya girmek için gün sayıyor

        6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı

        6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de başladı.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 17 ülkeden bin 125 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun katılımlı bir şampiyona gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Şampiyonanın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendiğini belirten Akyüz, 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

        Şampiyonaya yerli ve yabancı sporcuların ilgi gösterdiğini dile getiren Akyüz, "300'ün üzerinde yabancı sporcu katılıyor. Bu rekor bir sayı. Ancak dünya ve Avrupa şampiyonalarında bu kadar yabancı sporcu katılır. Türkiye'den yaklaşık 850 sporcu katılıyor. Bu sporun gelişmesi adına önemli bir şampiyona. Gençlerimizi sporla yetiştirme açısından federasyon olarak birçok çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

        Şampiyona 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne Kent Müzesi "87 bin 470 kişi" ağırladı
        Edirne Kent Müzesi "87 bin 470 kişi" ağırladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        TÜ Rektörü Tabakoğlu Bakan Yardımcılarını ziyaret etti
        TÜ Rektörü Tabakoğlu Bakan Yardımcılarını ziyaret etti
        Tava ciğerinin lezzet ortağı "Karaağaç biberi"ni kurutma mesaisi başladı
        Tava ciğerinin lezzet ortağı "Karaağaç biberi"ni kurutma mesaisi başladı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı